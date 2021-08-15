العراق.. اعتقال 7 عناصر من تنظيم داعش شمالي البلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت السطات الأمنية في العراق، اليوم الأحد ، اعتقال سبعة عناصر من تنظيم داعش وصفتهم بـ"الخطيرين"، شمال البلاد.



وذكرت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية، في بيان، أنه "من خلال الجهود المتميزة في متابعة عناصر عصابات داعش الإرهابية من قبل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، تمكن رجال الوكالة بعملية استخبارية نوعية من إلقاء القبض على 7 إرهابيين".

وأضاف البيان أن "المعتقلين كانت قد صدرت بحقهم مذكرات قبض وفق المادة ٤ إرهاب لوجود معلومات مؤشرة بحقهم من العناصر القيادية الخطرة في عصابات داعش الإرهابية".

ولفت البيان إلى أنه "وبعد إجراء التحقيق معهم اعترفوا بأنهم عملوا مع هذه العصابات الإجرامية تحت كنى أبو أنس، أبو سفيان، أبو زينة، أبو سيف، أبو فهد، أبو مجاهد، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق القانون".

وأفاد مصدر أمني عراقي مسؤول، أمس السبت، بسقوط صاروخ "كاتيوشا"، في قضاء الحضر جنوبي مدينة الموصل العاصمة المحلية لمحافظة نينوى، "لم يسفر عن أية إصابات".

وكان العراق قد أطلق، أمس السبت، عملية أمنية واسعة ضد بقايا تنظيم داعش، شمالي العاصمة بغداد.

وتتصاعد حدة العمليات الإرهابية التي يشنها داعش منذ مطلع العام الماضي، فيما تواصل القطعات الأمنية العراقية تنفيذ سلسلة عمليات لتعقب عناصر التنظيم.