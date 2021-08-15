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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل 3711 إصابة و68 حالة وفاة بكورونا بباكستان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 أغسطس 2021
متابعات_الخليج 365
أعلن المركز الوطني للقيادة والعمليات في باكستان اليوم الأحد تسجيل 3711حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس مليون و94 ألفا و699 حالة إصابة. وفقاً لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية.
ونقلت قناة جيو الباكستانية عن المركز القول إنه تم تسجيل 68حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ بذلك إجمالي حالات الوفاة 24 ألفا و 339حالة.