تسجيل 3711 إصابة و68 حالة وفاة بكورونا بباكستان

ونقلت قناة جيو الباكستانية عن المركز القول إنه تم تسجيل 68حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ بذلك إجمالي حالات الوفاة 24 ألفا و 339حالة.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012