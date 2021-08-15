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تسجيل 3711 إصابة و68 حالة وفاة بكورونا بباكستان

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل 3711 إصابة و68 حالة وفاة بكورونا بباكستان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 أغسطس 2021

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أعلن المركز الوطني للقيادة والعمليات في باكستان  اليوم الأحد تسجيل 3711حالة إصابة جديدة بفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس مليون و94 ألفا و699 حالة إصابة. وفقاً لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

 

ونقلت قناة جيو الباكستانية عن المركز القول إنه تم تسجيل 68حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ بذلك إجمالي حالات الوفاة 24 ألفا و 339حالة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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