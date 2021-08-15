شكرا لقرائتكم بعملية نوعية.. العراق يعلن القبض على 7 إرهابيين من داعش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الأحد، القبض على سبعة إرهابيين خطرين من قيادات تنظيم داعش الإرهابي في محافظة نينوى شمال البلاد.

وأفادت خلية الإعلام الأمني في بيان بأن العملية النوعية تمت بجهود وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع).

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كما أوضحت أن عناصر الوكالة قاموا بعملية استخبارية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على 7 إرهابيين صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق المادة 4 إرهاب.

وأضافت أن المتهمين اعترفوا بعد إجراء التحقيق معهم بأنهم عملوا مع تنظيم داعش تحت كنى "أبو أنس، أبو سفيان، أبو زينة، أبو سيف، أبو فهد، وأبو مجاهد "، مشيرة إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق القانون".

وكانت قوة تابعة لجهاز مكافحة الإرهاب في العراق بالتنسيق مع قوات "أسايش" الكردية تمكنت في الثاني من الشهر الجاري، من القبض على خمسة إرهابيين بينهم قيادات في السليمانية.

كذلك، كانت خلية الإعلام الأمني أعلنت، نهاية يوليو الماضي، القبض على المسؤول عن مفرزة الاغتيالات في التنظيم بمحافظة صلاح الدين.

يأتي ذلك في وقت تنفذ فيه القوات الأمنية عملية في منطقة الطارمية شمالي العاصمة بغداد، وذلك لتفتيش وتطهير وملاحقة بقايا عصابات داعش.