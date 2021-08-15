شكرا لقرائتكم العراق.. 130 مراقباً دولياً في الانتخابات المقبلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، وجود 130 مراقباً دولياً في عموم العراق، وذلك لمراقبة العملية الانتخابية وتقديم الدعم والمشورة الفنية للمفوضية.

وأضافت المفوضية في بيان اليوم الأحد، ونقلت وسائل إعلام محلية، أن مكتب المساعدة الانتخابية التابع لبعثة الأمم المتّحدة في العراق (UNAMI) يعمل على إتمام الاستعدادات والتحضيرات المتعلّقة بمراقبة العملية الانتخابية.

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كذلك أوضح البيان أن مهام عمل البعثة توسّعت لتشمل مراقبة العملية الانتخابية، فضلًا عن تقديم الدعم والمشورة الفنية للمفوضية.

وكانت المفوضية أعلنت مطلع الشهر الجاري، أن يوم العاشر من شهر تشرين الأول المقبل سيكون موعداً حتمياً لإجراء الانتخابات، مشيرة إلى أن شهر آب الجاري سيكون موعداً لانطلاق توزيع بطاقات الناخبين البيومترية.

يذكر أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي كان قد كشف في 16 من يوليو الماضي، أن هناك من يخشى من نتائج الانتخابات المبكرة في العراق، مشيراً إلى أن هؤلاء يحاولون إشاعة اليأس في نفوس المواطنين.

وأوضح حينها أنه بالإرادة والصبر والحكمة والهدوء ستكون الطريقة للرد على الأصوات السلبية الصفراء التي لا تريد الخير للبلد وترغب بصناعة اليأس وتحاول أن تشكك وتعرقل أي منجز تحققه الحكومة.