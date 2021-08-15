شكرا لقرائتكم واشنطن: طلبنا من طالبان عدم دخول كابل حتى إجلاء رعايانا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تتسارع الأحداث على الساحة الأفغانية مع اقتراب دخول طالبان إلى العاصمة كابل، حيث طلب مسؤول أميركي من الحركة عدم دخول المدينة حتى إجلاء الرعايا الأميركيين، مؤكدا أنه لا يوجد تحركات لطالبان لدخول كابل.

وأضاف أن الأعضاء الأساسيين في البعثة الدبلوماسية الأميركية يعملون من مطار كابل، مشيراً إلى أن أقل من 50 من موظفي السفارة الأميركية سيبقون في كابل في الوقت الحالي، وفق ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم الأحد.

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إلى ذلك، قال المسؤول الأميركي، إن القائم بالأعمال الأميركي في أفغانستان موجود في مطار كابل، مشيراً إلى أن لا خطط لأي عمل عسكري إلا إذا عرقلت طالبان عمليات الإجلاء.

من جهتها، أفادت شبكة "سي أن أن"، أن سحب كافة موظفي السفارة الأميركية بكابل سيتم خلال 72 ساعة.

يأتي ذلك في وقت أوصت فيه السفارة الأميركية السفارات الأجنبية في كابل بالعمل بطاقم محدود من أماكن مناسبة، في ظل استمرار المعارك وخطر اندلاع العنف في أية لحظة في العاصمة.

من جانبها، قالت الداخلية البريطانية إنها تعمل على إجلاء موظفيها ومواطنيها من كابل، فيما أرسلت ألمانيا طائرات عسكرية إلى أفغانستان لإجلاء موظفي سفارتها.

في المقابل، ذكرت موسكو أن حركة طالبان وعدت بحماية سفارتها وعدم الاقتراب منها.

وأعلنت وزارة الداخلية الأفغانية اليوم، أن الحركة بدأت الدخول إلى العاصمة كابل من جميع الاتجاهات، فيما أعلنت طالبان في بيان عدم نيتها دخول كابل بالقوة.

السيطرة على جلال آباد

وكانت طالبان قد سيطرت، اليوم الأحد، على جلال آباد آخر المدن الرئيسية خارج العاصمة الخاضعة لسيطرة الحكومة المركزية، ما أدى إلى فصل العاصمة عن الشرق، حيث بدأت طائرات الهليكوبتر في الهبوط في السفارة الأميركية هناك.

في موازاة ذلك، بدأت الرحلات المكوكية السريعة بالقرب من السفارة، بعد ساعات قليلة، حيث شوهدت سيارات الدفع الرباعي الدبلوماسية وهي تغادر المنطقة المحيطة بالموقع، وفق وكالة "أسوشيتيد برس".

مطار كابل

يذكر أن الرئيس الأميركي جو بايدن أعلن أمس السبت، رفع عديد القوات الأميركية المرسلة إلى أفغانستان للمشاركة في إجلاء طاقم السفارة ومدنيين أفغان إلى 5 آلاف عنصر.

وحذر بايدن حركة طالبان الزاحفة إلى كابول من عرقلة هذه المهمة، متوعداً إياها بـ"رد عسكري أميركي سريع وقوي" إذا ما هاجمت مصالح أميركية.