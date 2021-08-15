صحيفة بريطانية تفجر مفاجأة: اختبار DNA يثبت زواج إلهان عمر من شقيقها «لتجاوز قواعد الهجرة الأمريكية».. والنائبة بالكونجرس تواجه عقوبة السجن 5 سنوات

الشارقة - اميمة ياسر -

فجرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مفاجأة كبيرة حول زواج النائبة الديمقراطية في الكونجرس الأمريكي، والصومالية الأصل إلهان عمر، من شقيقها.

وقالت الصحيفة إن إلهان عمر تزوجت من شقيقها، بغرض الالتفاف على قوانين الهجرة في الولايات المتحدة، وذلك بعد ظهور نتائج اختبار حمض نووي DNA مؤخراً.

وأضافت الصحيفة أن نتائج الاختبار تشير إلى أن "هناك احتمالاً بنسبة 99% بأن إلهان عمر وزوجها الثاني أحمد علمي شقيقان".

وأشارت إلى أن تفاصيل الاختبار تم نشرها بواسطة أنطونيو لازارو، من الحزب الجمهوري في مينيابوليس، يوم الأربعاء الماضي، وذلك قبل ساعات من اعتقاله بتهمة الاتجار في الجنس، تمهيداً لعرضه على المحكمة، يوم الاثنين المقبل.

وقالت الصحيفة البريطانية إن اعتقال لازارو يمكن أن يؤدي إلى إثبات أن عضو الكونجرس إلهان عمر "ربما تكون قد انتهكت قوانين الهجرة الفيدرالية الأمريكية".

وقبل أكثر من عام، أثيرت شائعات حول زواج إلهان عمر من شقيقها، حيث ذكرت تقارير إعلامية أن مكتب التحقيقات الفيدرالي أجرى جلسات استماع لعمر خلال تحقيقات أجراها للتثبت من أن زوجها الثاني أحمد علمي هو في الأصل شقيقها.

وواجهت عمر اتهامات بالزواج من شقيقها لتسهيل حصوله على الأوراق القانونية مثل بطاقة الإقامة الخضراء في الولايات المتحدة.

وبحسب وثيقة الزواج المتداولة لعمر وعلمي، فإن العقد وقع في فبراير من عام 2009، على يد "كاهنة مسيحية"، مع الإشارة إلى أن طلاقها من زوجها الأول كان عام 2008.

وإذا ثبت زواج عمر من شقيقها، فإن النائبة ستواجه اتهامات بالتزوير، وعقوبتها في القانون الأمريكي السجن مدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 250 ألف دولار.

وإلهان عمر هي أول عضوة في الكونجرس ترتدي الحجاب، وفازت في انتخابات مجلس النواب عن ولاية مينيسوتا عام 2018، وكانت ضمن أول سيدتين مسلمتين يتم انتخابهن لعضوية الكونجرس.

في عام 1995، هاجرت إلهان عمر مع أسرتها الصومالية إلى ولاية مينيسوتا، وقد طلبت اللجوء إلى الولايات المتحدة، ودائما ما تثير الجدل بآرائها التي يعتبرها البعض متطرفة.