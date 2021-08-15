5.1 مليار دولار زيادة باستثمارات الأجانب في أذون الخزانة خلال 6 أشهر (جراف)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بالعملة المحلية ارتفعت خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 5.1 مليار دولار بنسبة 28.4% مقارنة بما كانت عليه في نهاية ديسمبر 2020.

وبحسب تحليل الخليج 365 لبيانات نشرة البنك المركزي لشهر يوليو على موقعه الإلكتروني، سجلت أرصدة الأجانب في أذون الخزانة 22.866 مليار دولار (نحو 359.6 مليار جنيه) بنهاية يونيو الماضي، مقابل 17.815 مليار دولار (نحو 281.2 مليار جنيه) في نهاية ديسمبر الماضي.

ويأتي ذلك بعد ارتفاع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية للشهر الثالث على التوالي خلال يونيو الماضي، لتزيد بنحو 616 مليون دولار مقارنة بنهاية شهر مايو الماضي عندما سجلت الاستثمارات 22.250 مليار دولار (نحو 349.9 مليار جنيه) في نهاية الشهر.

ويرصد الخليج 365 في الجراف التفاعلي التالي تطور رصيد استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية بالعملة المحلية، بحسب تحليل الخليج 365 لبيانات البنك المركزي المصري.