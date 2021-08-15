اعتقال نشطاء ومحامين في إيران.. بعد نيتهم مقاضاة خامنئي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ 51 دقيقة

اعتقلت قوات الأمن الإيرانية ما لا يقل عن 5 محامين واثنين من النشطاء المدنيين في طهران، السبت، بعد نيتهم مقاضاة المرشد علي خامنئي وأعضاء المقر الوطني لمكافحة كورونا بسبب ما وصفوه بالتقصير الذي أدى لوفاة آلاف الإيرانيين، وفق ما أفاد موقع “إيران إنترناشيونال”.

ومن بين المعتقلين، 5 محامين هم: أرش كيخسروي، ومصطفى نيلي، ومحمد رضا فقيهي، ومحمد هادي عرفانيان كاسب، وليلى حيدري، بالإضافة إلى الناشطة المدنية مريم افراز، والناشط السياسي مهدي محموديان، حيث نُقلوا إلى مكان مجهول بعد الاعتقال.

كما صادرت قوات الأمن بعض متعلقاتهم الشخصية، بما في ذلك هواتفهم المحمولة.

وقبل 7 أشهر، حظر خامنئي استيراد اللقاحات البريطانية والأميركية ضد الفيروس. وأظهرت دراسة إحصائية لعدد ضحايا كورونا الرسمية في الأشهر السبعة الماضية، بحسب “إيران إنترناشيونال”، أن المرشد متورط بشكل مباشر في وفاة ما بين 35 أو 89 ألف إيراني.