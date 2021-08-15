شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تغلق معبر تورخم الحدودي مع أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت باكستان معبر تورخم الحدودي مع أفغانستان، نظراً للتطورات الأمنية الجارية في المناطق الشرقية بأفغانستان.

وقال وزير الداخلية الباكستاني شيخ رشيد أحمد اليوم، إن بلاده اتخذت هذا الإجراء بعد أن سيطرت حركة طالبان المسلحة على الجانب الأفغاني من معبر "تورخم" ، الذي يعدّ أهم وأكبر المعابر الحدودية مع باكستان.

من جهة أخرى قال مسؤولون باكستانيون، إنه تم رفع مستوى التأهب الأمني على طول الحدود مع أفغانستان للتعامل مع أي ظروف قد تخرج عن السيطرة.