انفجار عكار يشعل غضب اللبنانيين.. التفاصيل الكاملة

محمد الفلاح - الأحد 15 أغسطس 2021

أشعل حادث انفجار صهريج الوقود موجة غضب بين اللبنانيين الذين عبروا عن سخطهم من واقع متردٍّ يسوء يوما بعد يوم.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان فيديو لوالد أحد الضحايا يقول باكياً: "شو بدي قول لأولادي! إخواتكم ماتوا كرمال البنزين".

وكتب أحد رواد تويتر: "متل4 آب 2020 ومتل الذكرى من 10 أيام ومتل مجزرة عكار بيطلعوا بيغردوا وبيسجلوا مواقف وبيتبادلوا التهم، مين إلو نفس يسمعكن ويقرالكن وإنتو السبب، إنتو السبب لكل شي صار وعم بصير فينا، قضاء وأمن ما في وحساب ما في وإنتو مسؤولين عاللي صار، ورح تحترقو متل ضحايا التليل".

وقال آخر: "بعد أيام قليلة ننسى مجزرة التليل في عكار المفجوعة، ولا نرى أحدًا خلف القضبان أسوةً بكل مآسينا وأوجاعنا، نسمع اليوم استنكارات وتوظيفًا سياسيًا رخيصًا من الفاشيين الجدد، ولكن دماء الأبرياء ودموع أهلهم ستذهب هدرًا كما في كل كارثة، بسبب الخطوط الحمر الطائفية والسياسية، الرحمة للشهداء".

وكتبت مواطنة "كل منطقة بلبنان معرضة يصير فيها مجزرة متل ما صار بالتليل نتيجة الطمع والجشع وعبادين المال والفقر والجهل والضغط النفس يللي عم يمرقوا فيه اللبنانية، الله يرحم الضحايا ويشفي المصابين"، فيما قال آخر: "في وطني رُفع الدعم عن الحياة وصار الموت مدعوماً"، و"فجرتوا الناس عالمرفأ ودمّرتوا #بيروت من سنة وحرقتوا الناس اليوم بعكار.. الضمير معدوم بهيك بلد، الحل الوحيد تسحبوا السياسيين والتجّار المحميين من هالدولة الفاشلة من بيوتهن".

وعلقت الفنانة نانسي عجرم على كارثة عكار، بتغريدة عبر حسابها الخاص على "تويتر" جاء فيها: "انفجار عكار كارثة ومجزرة بتبكّي الحجر. لا كلام بعبّر ولا أي شي بيوصف أو بعوّض"، في حين غردت الفنانة إليسا: "يا قلبي عا وجع اللبناني أدي بدنا نتحمل، مش قادرة شوف ولا كلمة استنكار من ولا سياسي، مسؤول، نايب أو وزير، انتخبوكن لا تأمنولن الحد الأدنى من حقوقن ولقمة عيشن، فجوعتون وغيبتون، دم كل شهيد أو جريح انتو بتتحملوه، الله ينتقم منكن واحد واحد والله يجربكن بأقرب الناس إلكن! وقحين بشكل".

وكان الجيش أعلن أنه "بتاريخ 15/ 8 /2021 قرابة الساعة الثانية فجراً، انفجر خزان وقود داخل قطعة أرض تستخدم لتخزين البحص في بلدة التليل- عكار كان قد صادره الجيش لتوزيع ما بداخله على المواطنين، ممّا أدّى إلى سقوط عدد من الإصابات بين مدنيين وعسكريين، وبوشرت التحقيقات بإشراف القضاء المختص لمعرفة ملابسات الانفجار".

وأشار رئيس بلدية التليل جوزف منصور إلى أن خزان البنزين جرت مصادرته، عصر السبت، وعند حوالي الساعة الواحدة والنصف من فجر الأحد، تجمع عدد المواطنين، للحصول على المادة الحيوية المفقودة من الأسواق، لتحل الكارثة بعدما أشعل شخص قداحة بحسب روايته، إلا أن شاهد عيان نفى ذلك مؤكداً أن نجل صاحب خزان الوقود جورج رشيد أطلق النار على خزان الوقود عندما بدأ عناصر مخابرات الجيش توزيع ‎البنزين على المواطنين، وفي صورة جرى تداولها أظهرت الأثر الذي خلفته الرصاصة، وبين الروايتين ينتظر اللبنانيون بيان الجيش اللبناني لمعرفة السبب الحقيقي للمأساة.

وأعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن ارتفاع ضحايا انفجار خزان البنزين في التليل العكارية إلى 22 ضحية وأكثر من 79 جريحاً"، ووجّه حسن "نداء لإجلاء الجرحى إلى خارج لبنان".