الجيش الليبي يواصل جهوده في تأمين الجنوب الغربي للبلاد

محمد الفلاح - الأحد 15 أغسطس 2021

يواصل الجيش الليبي جهوده في تأمين الجنوب الغربي للبلاد من الجماعات الإرهابية والحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.



وزار وفد اللجنة العسكرية العليا للجيش الليبي برئاسة رئيس الأركان عبدالرازق الناظـوري مدينتي غات وأوباري.

واستقبل رئيس مجلـس شيـوخ قبائل الطوارق في ليبيا ونوابـه اللجنة العسكرية المُشتركة، فور وصولها إلى مطار مـدينة أوبـاري واصطحبهم في جولتهم بالمعسكرات في المدينة.

كما قامت القوات المُسلحة بتسيير دوريات صحراوية من اللواء 128 معزز والكتيبة 628 مشاة في عدد من المناطق بالجنوب الليبي.

وشملت الدوريات الصحراوية وفقا لشعبة الإعلام الحربي مناطق تراغن وتجرهي وغرنديقة ومنطقة تبة الصقر، وصولاً إلى مثلث السلفادور والذي يربط حدود الدولة الليبية بدولة الجزائر ودولة النيجر، ومنها إلى مطار الثوم العسكري مروراً بمنطقتي بلي بحر والخرمة.

وتابعت الشعبة في بيانها أن الدوريات الصحراوية مستمرة من أقصى الجنوب الغربي إلى جبال مالك شرقاً والتي تربط دولة ليبيا والسودان ومصر.

وأكدت أن هذه الدوريات من شأنها أن تساعد في تأمين الحدود الجنوبية الليبية من التنظيمات الإرهابية المسلحة، والحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية والحرابة وتهريب الوقود.