شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريقين في العاصمة العراقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقية، اليوم الأحد، السيطرة على حريقين اندلعا في منطقتي الكرادة والغزالية بالعاصمة.

وقال مدير إعلام الدفاع المدني العميد جودت عبد الرحمن القول إن "حريق ساحة التحريات في الكرادة اندلع قبل الساعة السابعة صباحا في مخزن للأدوات الاحتياطية والآليات الثقيلة، واشترك في إخماده أكثر من 20 فرقة دفاع مدني"، مبينا أنه "تمت السيطرة على الحريق".

وأضاف أنه "تم حصر الحادث داخل المخزن ومنع انتشار النيران للأبنية المجاورة له"، لافتاً إلى أن "الحريق لم يسجل أية خسائر بشرية، إلا أنه أسفر عن خسائر مادية في المواد الموجودة بالمخزن".

وتابع أن "مفارز الأدلة الجنائية التي تم استدعاؤها من قبل فرق الدفاع المدني وصلت إلى المكان لتحديد أسباب الحريق".

وبشأن حريق الغزالية، أكد عبد الرحمن أن "حريق الغزالية اندلع بعد الساعة السابعة صباحا في أربعة مولدات أهلية كبيرة مع خزين كبير من مادة الجاز"، لافتا إلى أن "الفرق التي شاركت في إخماد الحريق بلغت عشر فرق".

وبين أنه "لغاية الآن لم يسجل أي إصابات بشرية، لكن الحريق ترك خسائر مادية"