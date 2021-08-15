كورتوا يحتفل بانجاز خاص مع ريال مدريد (صورة)

وشارك كورتوا، أمس السبت، في انتصار ريال مدريد على ألافيس (4-1) في الجولة الأولى من الدوري الإسباني

ونشر كورتوا صورًا له من المباراة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وكتب عليها: "أول مباراة وأول انتصار! إنه أمر خاص بالنسبة لي كوني أخوض المباراة رقم 100 في الدوري الإسباني مرتديًا هذا القميص وأمثل أفضل نادٍ في العالم".