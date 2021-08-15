الجيش اللبناني يصدر بيانا بشأن انفجار 'عكار'

وقال الجيش في بيانه أنه "بتاريخ 15 أغسطس / آب، قرابة الساعة الثانية فجرا، انفجر خزان وقود داخل قطعة أرض تستخدم لتخزين البحص في بلدة التليل- عكار، كان قد صادرته قوات الجيش لتوزيع ما بداخله على المواطنين، مما أدى إلى سقوط عدد من الإصابات بين مدنيين وعسكريين".وأكد أن "التحقيقات بوشرت بإشراف القضاء المختص لمعرفة ملابسات الانفجار".

ولفت البيان إلى أن "مديرية المخابرات أوقفت قيد التحقيق ابن صاحب قطعة الأرض التي انفجر فيها خزان الوقود".

وكان وزير الصحة اللبناني حمد حسن أعلن أن عدد القتلى ارتفع إلى 22، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 79، فيما وجه نداء لإجلاء الجرحى إلى خارج لبنان.

