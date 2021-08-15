متنبئ جوي: الاسبوع الحالي سيشهد استقرارا بدرجات الحرارة

وقال عطية في حديث لـ الخليج 365، إن "درجات الحرارة خلال هذا الاسبوع ستكون مستقرة في عموم العراق، ولا توجد موجة حارة".

وأضاف، أن "يوم الخميس المقبل سيشهد سكونا في الرياح بالمناطق الوسطى والجنوبية مما يؤدي هذا السكون الى ارتفاع في درجات الحرارة".



وبين المتنبئ الجوي، ان "الكلام حول ان الشتاء سيشهد امطار غزيرة وبرودة شديدة غير دقيق"، مبينا ان "الوقت ما يزال مبكرا في تحديد حالة طقس موسم الشتاء".