الإمارات تتضامن مع السعودية وتدين تقويض الحوثي لأمن المنطقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعت الإمارات، المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف فوري إزاء هجمات الحوثيين، مجددة تضامنها الكامل مع السعودية ودعمها لكل ما تتخذه المملكة من إجراءات.

موقف إماراتي يأتي بعد إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، اعتراض الدفاعات الجوية السعودية وتدميرها صاروخا باليستيا أطلقته مليشيات الحوثي الإرهابية تجاه نجران.



وفي هذا الصدد، أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها لمحاولات مليشيات الحوثي الموالية لإيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في نجران من خلال صاروخ باليستي، اعترضته قوات التحالف.

وأكدت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وأمام ذلك، حثت المجتمع الدولي على اتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين.

وشددت الوزارة على أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة "يعد تصعيدا خطيرا، ودليلاً جديداً على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة".

وجددت الإمارات في بيان الخارجية تضامنها الكامل مع السعودية إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

كما أكد البيان أن أمن الإمارات والسعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

وتصاعدت في الأيام الماضية، اعتداءات الحوثيين سواء في الداخل اليمني أو باتجاه السعودية، عبر طائرات مسيرة وصواريخ باليستية، مستهدفين المدنيين ومنشآت اقتصادية، فضلا عن الملاحة الدولية.

هجمات أثارت موجة إدانات عربية ودولية واسعة النطاق، وتضامن مع السعودية في أي إجراءات تتخذها ضد المليشيات الموالية لإيران التي تضرب بعرض الحائط كافة الجهود الرامية لإرساء السلام في اليمن.