استقلال الهند.. 75 عاما على نيل الحرية بثقافة السلم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يصادف اليوم الأحد ذكرى انعتاق الهند من الاستعمار البريطاني قبل خمسة وسبعين عاما، عانت فيها حتى نالت استقلالها لتنطلق كقوة في آسيا.

وبعد قرنين من الاستعمار نالت الهند حريتها يوم 15 أغسطس 1947، بعد نضال طويل لحركة التحرر، انتهى بإقرار مجلس العموم البريطاني مشروع قانون الاستقلال الهندي في 4 يوليو من نفس العام، ومرر بعد أسبوعين فقط.

أطلق الاستعمار البريطاني الذي بدأ في القرن السابع عشر، عليها "شركة الهند الشرقية"، وأطبق المحتل على كامل أراضي البلاد، ليخضع البلد الآسيوي تماما للإمبراطورية العظمى عام 1858.

ورغم إعلان الاستقلال من طرف مجلس العموم، بعد قرنين من الزمن، إلا أن الهند لم تنل استقلالها بسهولة، حيث ناضل أبناء أكبر مستعمرة بريطانية ببسالة للتخلص من نير الاستعمار الغاشم، في الربع الأول من القرن الماضي.

وعرفت تلك المقاومة الطويلة أشكال الرفض بدءا بالثورة المسلحة ضد الجيش البريطاني، ثم النضال السياسي، وصولا إلى العصيان المدني، في فلسفة "اللاعنف"، التي تزعمها رجل السلام والزعيم الروحي الشهير المهاتما غاندي.

وبدأت الحركة الجدية ضد استعمار بريطانيا للهند في أواخر 1918، ودعا متزعموها بالأساس إلى توحيد الأراضي المستغلة تجارياً، لكنّ المهاتما غاندي حول اتجاه الرفض نحو مطالبة باستقلال البلاد الكامل.

وبعد الاستقلال وترؤس الزعيم السياسي والمناضل ضد الاستعمار جواهر لال نهرو لرئاسة الوزراء في أول حكومة وطنية، انطلقت الهند، كبلدٍ آسيوي يعيش كثافة سكانية عالية، نحو التحول إلى دولة إقليمية ذات تأثير كبير.

وأصبحت الهند منذ 1950 جمهورية فيدرالية، وقوة اقتصادية يحسب لها حسابها في السوق العالمية، كما أنها طفت على سطح التطور التكنولوجي، وأصبحت البلد الأكثر إنجابا لمهندسي عالم المعرفة التقنية.

كما أن الهند إحدى الدول التي تمتلم ترسانة نووية كبرى في العالم، وتحتلّ في ذات الوقت مرتبة عليا في قائمة الدول ذات الإنفاق العسكري الضخم، وهو ما جعلها، إلى جانب التقدم الاقتصادي، من أهم الدول في القارة الآسيوية.

ويعتبر ذكرى الاستقلال عن التاج البريطاني في 15 أغسطس/ آب 1947 واحدا من أعياد الهند الوطنية الـ3، وهي اليوم الجمهوري في 26 يناير 1950 ، ويوم غاندي جايانتي الذي يوافق ميلاد المهاتما غاندي في 2 أكتوبر/تشرين الثاني 1869.

وتمتزج المناسبات الـ3 لتشكل مسيرة كفاح ونضال من أجل الحرية، فقد حققت الهند استقلالها في 15 أغسطس/آب 1947 بعد مقاومة سلمية وعصيان مدني من قبل المهاتما غاندي.

وبعد الاستقلال لم يكن هناك دستورا دائما يحكم الهند، فتم تعيين لجنة لصياغة دستور دائم وإلغاء العمل بوثيقة 1935، وقد اعتمدته الجمعية التأسيسية في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 1949، ودخل حيز التنفيد في 26 يناير/كانون الثاني 1950.

ويعد دستور الهند، من أطول الدساتير المكتوبة وأكثرها شمولية على مستوى العالم، فمقدمته عرفت الهند باعتبارها دولة ذات سيادة، وأنها جمهورية اشتراكية وعلمانية وديمقراطية، تضمن لجميع مواطنيها العدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، حرية الفكر والتعبير والمعتقد والإيمان والعبادة، المساواة في المكانة والفرص، ولتعزيز بينهم جميعا، الأخوة وكرامة الفرد ووحدة الوطن وسلامته.

وجاءت ديباجة دستور الهند تحمل 4 أهداف للجمهورية الوليدة، هى "العدالة والحرية والمساواة وإنهاء الكراهية وبدء عهد جديد من الإخاء".

ويمنع الدستور الهندى التمييز ضد المواطنين ويعتبره "جريمة بشعة"، بالمقابل تعتمد التجربة القانونية للهند على تشديد العقوبات ضد أى تمييز بين المواطنين الهنود سواء بسبب الجنس أو اللون أو العقيدة أو المذهب أو الانتماء القبلى.

ويضع الدستور المبادئ السياسية الأساسية في الهند التي تحدد نظام السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وصلاحياتها وواجباتها، وتفاصيل تقاسم السلطة بين الاتحاد (الحكومة المركزية) والولايات (الحكومات الإقليمية)، وتحدد الحقوق والواجبات لمواطني الدولة الهندية.

وللحكومة الاتحادية الهندية برلمان ذو مجلسين: مجلس الولايات "راجيا سابها" (الغرفة العليا للبرلمان)، ومجلس نواب الشعب، "لوك سابها"، (الغرفة السفلى في البرلمان).