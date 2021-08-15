باكستان.. 75 عاما من استقلال "الأرض البكر"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في 14 أغسطس/آب 1947، حصلت باكستان على استقلالها عن بريطانيا، في قانون واحد أقره البرلمان، تضمن استقلال الهند أيضاً.

وتؤكد العديد من الكتابات التاريخية، أن باكستان والهند كانتا دولة واحدة، ولكن تم تقسيمها لاعتبارات اجتماعية ودينية داخلية.



فبحسب مصادر تاريخية، فقد تضمن قانون استقلال الهند لعام 1947، والذي أقره برلمان بريطانيا، أقر بتقسيمها إلى دولتين مستقلتين: دومينيون الهند ودومينيون باكستان.

وأشارت المصادر إلى أن بداية الاستقلال كانت في عام 1857، حيث الانتفاضة الشعبية الكبرى ضد الاستعمار البريطاني، حيث طالبت بالحرية.

وتم تشكيل المؤتمر الوطني الهندي في عام 1885، والذي أصبح فيما بعد أكبر حزب سياسي في الهند البريطانية، وتضمن الآباء المؤسسون لدولة باكستان، بمن فيهم محمد علي جناح.

وفي عام 1906، تأسست رابطة عموم الهند الإسلامية، والتي مثلت بداية مطالب الحصول على دولة إسلامية مستقلة في الهند.

وفي عام 1930، قدم محمد إقبال فكرة تأسيس دولة إسلامية منفصلة عن الهند، تتألف جغرافيا من مناطق الأغلبية المسلمة في شبه القارة الهندية.

ومع تصاعد هذه الدعاوى، ظهر اسم باكستان وهو تضم كلمتين باك تعني بيور، وستان تعني لاند، أي "الأرض البكر" وهو الاسم الذي صاغه تشودري رحمت علي، أحد الآباء المؤسسين.

وفي عام 1940 طالب المسلمون في لاهور بمزيد من الحكم الذاتي للمسلمين في الهند البريطانية، وتصاعدت هذه المطالب بعد الحرب العالمية الثانية، حيث كان من المتوقع أن تتفكك المستعمرات البريطانية.

وأسفرت الحركة الباكستانية، بقيادة محمد علي جناح، عن إنشاء دولة، حيث حصلت باكستان على استقلالها من الحكم البريطاني في 14 أغسطس/آب 1947.

15 أم 14 أغسطس/آب؟

كان اللورد مونتباتن، آخر نائب للملك للهند البريطانية وأول حاكم عام لدومينيون الهند، هو من نقل سلطة الحكم في باكستان إلى مؤسسها محمد علي جناح، في كراتشي يوم 14 أغسطس/آب 1947.

ورغم أن اللورد مونتباتن ذكر 15 أغسطس/آب باعتباره التاريخ الذي ستصبح فيه الهند وباكستان دولتين مستقلتين، اعتمدت الأخيرة تاريخ 14 يوما للاستقلال.

وفي يونيو 1948، وخلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة لياقت علي خان، أول رئيس حكومة لباكستان المستقلة، اقترح أن تحتفل البلاد بعيد استقلالها قبل الهند.

فيما أشارت مصادر أخرى إلى أن التوقيت الرسمي الهندي يسبق توقيت باكستان القياسي بمقدار 30 دقيقة، ما كان سببا في تقديم موعد تاريخ الاستقلال 24 ساعة عن الهند.