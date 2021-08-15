طالبان تنقض على كابول من جميع الاتجاهات.. هلع في أفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأت طالبان في دخول العاصمة الأفغانية كابول من جميع الاتجاهات، بعد سيطرتها على مناطق شاسعة من أفغانستان التي أصبحت قاب قوسين أو أدنى من الوقوع كليا تحت حكم الحركة.

وقال مكتب الرئيس الأفغاني أشرف غني على تويتر، إن هناك "سماع لدوي إطلاق نار في عدة نواح من كابول"، لكنه أكد سيطرة قوات الأمن على الوضع.

ونقلت وكالة "رويترز" عن قيادي من طالبان في الدوحة قوله إن "الحركة أمرت عناصرها بالإحجام عن العنف في كابول والسماح بالعبور الآمن لأي شخص يختار الخروج وتطلب من النساء التوجه لأماكن آمنة".

من جانبه، أكد مسؤول أمريكي أن جميع أعضاء فريق بلاده في كابول يعملون الآن من مقر مطار العاصمة، مشيرا إلى أن أقل من 50 موظفا في السفارة الأمريكية سيظلون بالعاصمة في الوقت الراهن.

أما حلف شمال الأطلسي "الناتو"، فقد أعلن عن نقل دبلوماسيين أوروبيين إلى أماكن سرية وآمنة في العاصمة الأفغانية كابول وسط حالة من الهلع مع الإعلان عن تقدم طالبان.

وكان مسلحو حركة طالبان قد سيطروا صباح الأحد على مدينة جلال آباد في شرق أفغانستان، لتُصبح بذلك العاصمة كابول آخر مدينة كبيرة لا تزال تحت سيطرة الحكومة.



وإلى جانب كابول، لا يزال هناك عدد من المدن الصغيرة تحت سيطرة الحكومة، لكنها مشتتة ومعزولة عن العاصمة وليست لديها أهمية استراتيجية كبيرة.

وتعهّد الرئيس الأفغاني أشرف غني في وقت سابق السبت بـ"إعادة تعبئة" القوات الحكومية، فيما تواصل حركة طالبان تقدّمها باتّجاه مشارف كابول، حيث يُبدي سكان مخاوفهم ممّا قد تحمله الأيام المقبلة.

وإزاء تقهقر الجيش الأفغاني، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن السبت رفع عدد القوات المرسلة للمشاركة في إجلاء طاقم السفارة ومدنيين أفغان إلى خمسة آلاف عنصر.

وحذر حركة طالبان الزاحفة إلى كابول من عرقلة هذه المهمة، متوعدا إياها بـ"رد عسكري أمريكي سريع وقوي" إذا ما هاجمت مصالح أمريكية.