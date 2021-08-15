ختام التدريب المشترك الجوي الإماراتي المصري "زايد -3"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

اختتمت فعاليات التدريب الجوى المشترك الإماراتي المصري " زايد -3" بمشاركة عناصر من القوات الجوية الإماراتية والمصرية والذي تم تنفيذه على أرض الدولة واستمر عدة أيام.



تضمن التدريب تنفيذ عدد من المحاضرات النظرية والعملية لصقل المهارات والتنسيق لإدارة العمليات المشتركة بمختلف أساليب القتال الجوي الحديثة ، وقيام المقاتلات متعددة المهام من الجانبين بتنفيذ العديد من الطلعات الجوية المشتركة للتدريب على مهاجمة الأهداف المعادية والدفاع عن الأهداف الحيوية في تناغم كامل ، والدعم الجوي القريب للتشكيلات البرية ، فضلا عن التدريب على التزود بالوقود في الجو.

وأظهر التدريب المستوى المتميز والاحترافية العالية التي وصلت إليه العناصر المشاركة ومدى التنسيق والتعاون بين القوات الجوية لكلا البلدين بما يعزز من قدرة القوات على إدارة عمليات القتال الجوي المشتركة بكفاءة واقتدار .

يأتي التدريب في ضوء تعزيز علاقات التعاون العسكري المشترك والتنسيق المستمر بين القوات الجوية الإماراتية والمصرية لتعظيم الاستفادة من القدرات الثنائية لكلا الجانبين لمواجهة كافة المخاطر والتحديات التي قد تستهدف المساس بالأمن والاستقرار في المنطقة.