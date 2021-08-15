في ذكرى الاستقلال الـ75.. مودي يكشف عن خطط مستقبلية للهند

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

ذكر رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، في خطابه، بمناسبة ذكرى الاستقلال الـ75، اليوم الأحد أن الهند ستطلق خطة كبرى للبنية التحتية لدعم الاقتصاد وتهدف إلى تغطية 100% من مشروعات التنمية.



وأضاف مودي، في خطابه، من أسوار "القلعة الحمراء" في نيودلهي، "من غاز الطهي المجاني إلى خطط التأمين الصحي، فإن فقراء الدولة، يعرفون قوة مشروعات الحكومة. تلك المشروعات اتسعت بشكل سريع في الآونة الأخيرة، لكن ينبغي علينا الآن أن نمضي قدما نحو التشبع".

وتابع: "ينبغي أن يكون لدى 100% من القرى طرقا، ينبغي أن يكون لدى 100% من الأسر حسابات مصرفية، بينما ينبغي على 100% من الأشخاص المؤهلين أن يحصلوا على تأمين ومعاش ومشروعات للإسكان، يتعين أن نعمل على وضع المئة بالمئة".

وأضاف أنه سيتم إطلاق خطة وطنية للبنية التحتية، بقيمة مئة تريليون روبية(35ر1 تريليون دولار)، يطلق عليها اسم /جاتي شاكتي/ لتعزيز التصنيع والتوظيف".

وحلت الهند حصلت على استقلالها عن الحكم البريطاني في 15 آب/أغسطس 1947. وكانت الاحتفالات، بمناسبة ذكرى الاستقلال، هادئة للعام الثاني على التوالي، حيث تستعد البلاد للموجة الثالثة من الجائحة.