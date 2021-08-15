طالبان تبدأ في اقتحام العاصمة الأفغانية كابول من جميع الاتجاهات

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية أن مقاتلي حركة طالبان بدأوا في الدخول إلى العاصمة كابول من جميع الاتجاهات.

ونقلت وكالة "رويترز" عن وزارة الداخلية الأفغانية قولها إن "طالبان" بدأت اقتحام ضواحي العاصمة كابول من جبهات عدة.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية" أن حركة طالبان أمرت مقاتليها "بالابتعاد عن العنف في كابول والسماح بمرور آمن لأي شخص يريد الخروج"، مطالبة النساء بالتوجه لأماكن آمنة.

ونقلت "رويترز" عن مسئول في الناتو قوله إن العديد من موظفي الاتحاد الأوروبي انتقلوا إلى موقع آمن وغير معلن في كابول.

من جانبها، نفت الرئاسة الأفغانية تعرض العاصمة كابول لهجوم من قبل حركة طالبان، مشيرة إلى أن هناك دوي لإطلاق النار في المدينة.

وكان مسئولون أفغان قد صرحوا بأن حركة طالبان سيطرت على مدينة جلال آباد الرئيسية بشرق أفغانستان اليوم الأحد بدون قتال لتؤمن بذلك الطرق التي تصل البلاد بباكستان.

ونقلت "رويترز" عن مسئول أفغاني في جلال آباد قوله إنه "لا توجد اشتباكات حالياً في جلال آباد لأن الحاكم استسلم لطالبان، فتح المجال أمام مرور طالبان كان السبيل الوحيد لإنقاذ حياة المدنيين".

وأكد مسؤول أمني غربي كذلك سقوط المدينة التي كانت واحدة من بضع مناطق رئيسية مجاورة للعاصمة كابول تسيطر عليها الحكومة.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن زلماي خليل زاد، الموفد الأمريكي الخاص لأفغانستان، دعا طالبان إلى عدم دخول العاصمة كابل، حتى تنجز الولايات المتحدة إجلاء مواطنيها وموظفيها الأفغان من المدينة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمريكي قوله إنه لا يزال غير معروف كم من الوقت سيستغرق هذا الإجلاء، أو ما إذا كانت واشنطن ستتمكن من تنفيذه بنجاح.

وبحسب معطيات الصحيفة، فإنه لا يزال في كابل ما لا يقل عن 10000 مواطن أمريكي.

وأضافت الصحيفة أن حركة "طالبان" خلال ردها على الطلب الأمريكي، أكدت ضرورة وقف الضربات الجوية.

وعلى مدى سنوات، يستمر القتال بين مسلحي طالبان وقوات الأمن الحكومية الأفغانية، ولكن في الأشهر الأخيرة تمكنت هذه الحركة المتطرفة من السيطرة على مساحات واسعة من أراضي أفغانستان بما في ذلك العديد من المدن الهامة.