كارثة جديدة تهز لبنان.. مقتل 20 شخصاً على الأقل في انفجار صهريج وقود في عكار.. ميشال عون يدعو لاستنفار الأجهزة الأمنية والطبية.. والحريري يطالب باستقالة الرئيس

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية" أنه وقع انفجار جديد في عكار شمالي لبنان، بعد ساعات من انفجار سابق أسفر عن مصرع 20 شخصاً.

وانفجرت ليل السبت - الأحد خزانات وقود في بلدة التليل عكار، كانت مخبأة في قطعة أرض بالبلدة، بعدما صادرها الجيش اللبناني، وبدأ بتوزيع محتوياتها بحضور 200 شخص تقريبا.

وطالب الرئيس اللبناني، ميشال عون، بفتح تحقيق في أسباب انفجار عكار، في الوقت الذي دعا فيه رئيس الوزراء اللبناني السابق، سعد الحريري، عون لتقديم استقالته.

ويأتي الانفجار الذي لم تعرف أسبابه حتى الآن، وسط أزمة وقود خانقة تشهدها البلاد.

الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية يعلّق

وأصدر نجيب ميقاتي ، الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة، بياناً قال فيه: "ليل عكار الحزين أدمى قلوبنا جميعا على أبرياء سقطوا ضحية طمع من استغلوا أزمة المحروقات ليحققوا ارباحا غير مشروعة ويحرموا الناس من أبسط حقوقهم".

وأضاف ميقاتي: "ما حصل يستصرخ ضمائر الجميع للتعاون لإنقاذ اللبنانيين مما هم غارقون فيه من ويلات ونكبات واهمال. واننا عازمون على المضي في العمل الدؤوب كي لا تبقى عكار لقمة سائغة للمحتكرين واصحاب الاطماع. رحم الله الضحايا ودعاؤنا الى الله أن يشفي الجرحى، ويبعد عن لبنان واللبنانيين المصائب والويلات".

ارتفاع عدد الضحايا

وقال الصليب الأحمر اللبناني إنه تمكن من انتشال 20 قتيلاً و80 مصاباً، من محيط مكان انفجار خزان صهريج وقود في بلدة التليلة بعكار.

ونقل المصابون إلى عدد من المستشفيات التي أطلقت نداءات استغاثة لتأمين وحدات من الدم للجرحى.

من جانبه، أعلن وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، عن ارتفاع عدد ضحايا الانفجار إلى 22 قتيلاً و79 مصاباً.

ودعا وزير الصحة اللبناني المستشفيات لاستقبال الجرحى على نفقة الوزارة معلناً عن فتح مستودعات الوزارة لتامين أدوية الحروق والمضادات الحيوية اللازمة.

ولم تتضح بعد تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وقوع الانفجار، فيما تم تداول معلومات تفيد بأن الصهريج تمت مصادرته من قبل الأهالي، ويعود لشخص يملك مستودعاً يخزن فيه المحروقات، تمهيداً لتهريبها إلى سوريا.

ونقلت طوافات للجيش اللبناني عدداً من المصابين إلى مستشفيات بعيدة لتلقي العلاج اللازم بسبب عدم تخصص مستشفيات الشمال بمعالجة الحروق.

وتشهد البلدة كما البلدات المحيطة حالة غضب شعبية كبيرة دفعت بالعشرات إلى إحراق آليات أمام منزل الشخص الذي يتهمونه بتخزين المحروقات في أماكن سكنية قبل تهريبها.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد للانفجار وعدد من الجثث المحترقة، وجرى تداول مقاطع فيديو تظهر نقل عدد كبير من الجرحى إلى المستشفيات.

أول تحرك من الرئيس اللبناني

وعلّق رئيس الجمهورية اللبناني، ميشال عون، على الانفجار، معبراً عن ألمه الشديد على ضحايا انفجار خزان المحروقات، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى.

وقال عون، بحسب ما ذكر الموقع الإلكتروني للرئاسة اللبنانية: "إن هذه المأساة التي حلت بمنطقة عكار العزيزة أدمت قلوب جميع اللبنانيين الذين يقفون اليوم مع أبناء المنطقة في هذه المحنة التي ألمّت بهم".

وطلب الرئيس ميشال عون من القضاء المختص إجراء التحقيقات اللازمة لكشف الملابسات التي أدت إلى وقوع الانفجار، مشدداً على تكثيف البحث للتأكد من عدم وجود مفقودين.

كما طلب عون استنفار القوى والأجهزة الأمنية والصحية في المنطقة لمكافحة الحريق، والعمل لنقل المصابين إلى المستشفيات والمراكز الصحية، وتقديم الإسعافات لهم على حساب وزارة الصحة.

سعد الحريري يدعو لاستقالة عون

وطالب رئيس الحكومة اللبنانية السابق، سعد الحريري، باستقالة الرئيس ميشال عون على خلفية الانفجار.

وكتب الحريري تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر"، قال فيها: "مجزرة عكار لا تختلف عن مجزرة المرفأ."

وأضاف الحريري: رحم الله الشهداء واسكنهم فسيح جناته.. شفى الله الجرحى والمصابين."

وتابع في تغريدته: "ما حصل في الجريمتين لو كان هناك دولة تحترم الإنسان لاستقال مسؤوليها، بدءا برئيس الجمهورية إلى اخر مسؤول عن هذا الإهمال .. طفح الكيل .. حياة اللبنانيين و أمنهم اولوية الاولويات."