شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة رشا كُليب: إلغاء اختبارات القبول بالجامعات الخاصة يدعم تكافؤ الفرص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت النائبة رشا كُليب، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بيانا اليوم الأحد، أشادت خلاله بقرار المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، بإلغاء اختبارات القبول بالجامعات الخاصة.

وقالت "كليب"، إن هذا القرار يدعم الشفافية ومبدأ تكافؤ الفرص، بحيث أن مجموع الثانوية العام يكون هو المحدد للالتحاق بـالجامعات الخاصة، وهذا يأتي في إطار سياسة وزارة التعليم العالي، لتكافؤ الفرص في التنسيق للقبول بالجامعات الخاصة.

وكان الدكتور محمد حلمى الغر أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة قال إن المجلس قرر وقف اختبارات القبول بالجامعات الخاصة التى تجريها الجامعات، على أن يتم الاكتفاء بمجموع الطلاب فى الثانوية العامة والحد الأدنى للقبول لترشيح الطلاب للالتحاق بالجامعات الخاصة.

وأضاف الدكتور محمد حلمى الغر فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة قام بإخطار جميع الجامعات الخاصة بالقرار للبدء فى تنفيذه بصورة عاجلة بداية من تنسيق 2021.

ويجرى تنسيق الجامعات الخاصة وفقا لنظام القبول الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة والأهلية هو نظام إليكتروني بالكامل موحد على كل كليات الجامعات الخاصة، ويقوم على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص في توزيع الأماكن المتاحة بالكليات المختلفة، ويمنع التلاعب، ولا يسمح بأي تدخل في نظم اختيار الطلاب.

وأشار تقرير صادر عن وزارة التعليم العالى، إلى أن هذا النظام يطبق على حملة الشهادات المصرية (الثانوية العامة، الأزهرية، الدبلومات الفنية)، حيث يتم تنسيق حاملى هذه الشهادات من خلال مكتب القبول الإلكتروني الموحد مباشرة، ويتم قبول الطلاب بالكليات المختلفة وفقًا لمجموع درجاتهم وترتيب رغباتهم.

وأوضح التقرير مشاركة كافة الجامعات الخاصة والأهلية في نظام القبول الإلكتروني الموحد ، و تشمل القائمة30 جامعة، منها 26 جامعة خاصة: و4 جامعات أهلية (العلمين، الجلالة، الملك سلمان، المنصورة الجديدة).