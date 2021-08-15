شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل محطات الطاقة الشمسية المنفذة آخر عامين × 4 معلومات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة هند فروح مدير مشروع نظم الخلايا الشمسية بمركز تحديث الصناعة، إن الطاقة الشمسية تعظم المكون المحلى وتستخدم فى الصناعات ذات المكون التكنولوجى المرتفع خاصة محطات الطاقة الشمسية، موضحة أن الطاقة الشمسية لها جدوى اقتصادية كبيرة، ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول المحطات الشمسية التي تم تنفيذها خلال الفترة الأخيرة:
- خلال عامين تم تنفيذ 126 محطة طاقة شمسية على مستوى الجمهورية.
- إجمالى قدرات المحطات الشمسية التي نفذتها الحكومة بلغت 1,8 ميجا وات.
- قدرات محطات تتراوح ما بين 5 كيلو وات حتى 500 كيلو وات.
- الجدوى الاقتصادية لمكونات الطاقة الشمسية وسعرها على مستوى العالم مرتفعة للغاية.