شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل محطات الطاقة الشمسية المنفذة آخر عامين × 4 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة هند فروح مدير مشروع نظم الخلايا الشمسية بمركز تحديث الصناعة، إن الطاقة الشمسية تعظم المكون المحلى وتستخدم فى الصناعات ذات المكون التكنولوجى المرتفع خاصة محطات الطاقة الشمسية، موضحة أن الطاقة الشمسية لها جدوى اقتصادية كبيرة، ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول المحطات الشمسية التي تم تنفيذها خلال الفترة الأخيرة: