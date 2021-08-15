شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أرقام هامة عن خطة الحكومة لزيادة الإنتاج الزراعى فى مصر.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد القطاع الزراعى من القطاعات من القطاعات الهامة نظرا لارتباطه بجميع القطاعات الاقتصادية وبالأخص قطاعات النقل والتخزين والتجارة والصناعة التحويلية، وتستهدف الحكومة في خطة عام 21/2022 تعزيز اقتصاديات القطاع وتعظيم القيمة المضافة والمردود المالي للمزارعين، وذلك من خلال تحسين مستويات الأداء ورفع الكفاءة الإنتاجية والتسويقية، وترشيد استخدامات المدخلات وعلى وجه الخصوص الموارد المائية، ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول مستهدفات خطة الحكومة لتطوير قطاع الزراعة في مصر: