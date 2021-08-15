"تنمية المشروعات": تمويل 88 ألف مشروع بـ 2.8 مليار جنيه في 6 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز مول 87.7 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر في النصف الأول من عام 2021 بإجمالي وصل إلي 2.8 مليار جنيه أتاحت حوالي 146.5 ألف فرصة عمل.

وبحسب بيان من جهاز تنمية المشروعات اليوم الأحد، قالت نيفين جامع إن الشباب في الفئة العمرية من 30 إلى 40 سنة حصل على نسبة تصل إلى 36% من هذه التمويلات، كما استفادت محافظات الوجه القبلي بنسبة تزيد على 43% من التمويل.

وأضافت أن الجهاز يعمل بالتنسيق باستمرار مع مختلف الجهات المعنية بالدولة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير كافة أوجه الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة وتوفير البيئة المناسبة لتشجيع المواطنين على الإقبال على العمل الحر وإقامة مشروعات صغيرة جديدة تسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي من الخدمات والمنتجات المختلفة.

وذكرت نيفين جامع أن ذلك يسهم في تقليل الواردات ويدعم الاقتصاد الوطني ويتيح الآلاف من فرص العمل لأصحاب هذه المشروعات والعاملين فيها.

ودعت جامع المواطنين للاستفادة من مختلف الخدمات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات لتمويل مشروعاتهم الجديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة والتيسيرات والمزايا الجديدة التي يقدمها قانون تنمية المشروعات.

وأوضحت أن من بين هذه التيسيرات ما يتعلق بإجراءات وخطوات تأسيس المشروع، والمساعدة في تسويق المنتجات من خلال تخصيص نسبة من المشتريات الحكومية لهذه المشروعات والمعاملة الضريبية المبسطة، بالإضافة إلى عدد كبير ومتنوع من الخدمات غير المالية التي يقدمها الجهاز ومنها الدورات التدريبية التي تؤهلهم لبدء هذه المشروعات.

وأشارت جامع إلى أن أفرع الجهاز بالمحافظات أصدرت خلال نفس الفترة 2654 شهادة لتصنيف المشروعات للاستفادة من مزايا القانون، كما أصدرت 551 رخصة لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي للتحول للقطاع الرسمي.

كما شارك حوالي 1500 عارض في 55 معرضا نظمها الجهاز أو شارك في تنظيمها وحققوا مبيعات بلغت حوالى 39 مليون جنيه، بحسب جامع.

وأكدت أن فروع الجهاز بالمحافظات تستقبل المواطنين يوميا من الساعة 8 صباحا حتى 4 عصرا باستثناء الجمعة والسبت، كما يمكن للمواطنين الاتصال بالرقم (16733) للتعرف على مقار هذه الفروع، ويمكنهم أيضا معرفة تفاصيل الخدمات التي يقدمها الجهاز من خلال موقعه الإلكتروني (www.msmeda.org.eg).