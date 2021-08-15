اخبار العالم

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الأحد

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عددا من أصناف الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الأحد، عند نفس أسعار أمس.

واستقر سعر كيلو البلطي ليتراوح بين 21 و23 جنيها.

وظل سعر كيلو الجمبري الصغير ثابتا ليتراوح بين 85 و165 جنيها، وسعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و130جنيها.

وسجل سعر كيلو المكرونة السويسي بين 60 و75 جنيها.

وبلغ سعر كيلو السمك البوري بين 49 و 57 جنيها، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

وتراوح سعر الفيليه البلطي اليوم بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا