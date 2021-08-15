بسبب "مضيفة ميراث".. إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبدالواحد:

أصيب 4 أشخاص بجروح متفرقة بالجسد، اليوم الأحد، في مشاجرة بين أبناء عمومة، بسبب خلاف على ملكية مضيفة بالميراث، دائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج إخطارًا من مركز طما بوقوع مشاجرة ووجود مصابين دائرة المركز.

بالانتقال والفحص، تبين أن المشاجرة بين كل من طرف أول "محمد. ا" 24 عامًا عامل، وعمه "حمدي. ع" 50 عامًا عامل مصابين بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وجرى نقل الأول لمستشفى سوهاج الجامعي، وطرف ثان "علاء. م" 32 عامًا عامل، "محمد. ع" 54 عامًا عامل مصابين بجروح رضية متفرقة بالجسد.

وتبين من التحريات أن الطرفان أبناء عمومة، ويقيمان بذات الناحية، وجرى ضبط طرفي المشاجرة، وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الأخر بالضرب وإحداث الإصابات المشار إليها، بسبب خلاف على ملكية مضيفة بالميراث.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.