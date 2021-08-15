عشرات القتلى والجرحى في انفجار خزان بنزين بعكار شمالي لبنان

المنامة - ياسر ابراهيم - أدى انفجار خزان بنزين في بلدة التليل، بمنطقة عكار، شمالي لبنان، فجر الأحد، إلى مصرع 20 وإصابة 80 آخرين بعضهم في حالة حرجة للغاية، بحسب وكالة الانباء الرسمية اللبنانية.



وقالت الوكالة إنه تم نقل الضحايا جميعاً إلى مستشفيات اليوسف حلبا وعكار-رحال في بلدة الشيخ محمد، ومستشفى السلام طرابلس، وسيدة السلام في القبيات والجعيتاوي في بيروت.



وأضافت أن عملية بحث في محيط انفجار خزان البنزين بحثا عن مفقودين محتملين، تجري من قبل عناصر من الجيش والصليب الأحمر، والدفاع المدني، وجهاز الطوارئ والإغاثة في طرابلس والأهالي.



وأشارت الوكالة إلى إن الأهالي توجهوا بنداءات استغاثة للتبرع بالدم في مستشفيات المنطقة لمساعدة المصابين بحروق، إذ أن غالبيتهم حالتهم حرجة للغاية.



وأفادت أن ظروف وملابسات حصول الانفجار لا تزال غير واضحة، بانتظار نتائج التحقيقات والاستماع إلى إفادات المصابين الذين تجمع أغلبيتهم حول الخزان لتعبئة البنزين من المستودع.



الأناضول

