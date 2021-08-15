مصر.. وفاة 5 أشخاص في غلاية زيت

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 19 دقيقة

لقي 5 أشخاص مصرعهم في غلاية لتكرير الزيت، بأحد المصانع المصرية في محافظة الجيزة، وذلك إثر سقوطهم في الغلاية واحدا تلو الآخر، وفقا لما أفادت صحيفة “الأهرام”.

وبحسب الصحيفة، فقد سقط أحد العمال في الغلاية خلال محاولته إصلاحها، بعد أن اختل توازنه، وتبعه البقية خلال محاولتهم إنقاذه.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، فإن الضحايا هم ثلاثة من عمال المصنع، وأحد مالكي المصنع، ونجل أحد الشركاء.

وعلى خلفية الحادثة، ألقت الشرطة القبض على اثنين من مالكي المصنع.

وتبين خلال التحريات أن المصنع يعمل بلا ترخيص، منذ 4 سنوات.

وكشفت التحقيقات أن الغلاية التي يبلغ ارتفاعها 5 أمتار كانت تحوي زيتا باردا، وسقط العامل الأول فيها خلال محاولته إفراغها لإتمام عملية الإصلاح، ما أدى لغرقه، ومن ثم غرق جميع من حاولوا إنقاذه من الضحايا.

وتجري السلطات تحقيقاتها للتأكد من عدم وجود أي شبهات جنائية في الحادث.