العراق.. إخماد حريق ضخم وسط بغداد

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 50 دقيقة

آخر تحديث: 15 - أغسطس - 2021 10:43 صباحًا

تمكنت فرق الدفاع المدني العراقي من إخماد حريق كبير اندلع، منتصف ليلة أمس وفجر اليوم الأحد، داخل مخزن للمواد البلاستيكية في حي الوزيرية بوسط بغداد .

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني أنها تمكنت من منع ألسنة النيران الملتهبة من الوصول إلى المخازن المجاورة التي يوجد فيها كميات كبيرة من مواد كحولية شديدة الاشتعال.

واستنفرت فرق الدفاع المدني في جانب الرصافة من أجل إخماد النيران وعزل منطقة الحادث عن المناطق المجاورة ومنع الحريق من الانتشار.

وذكر بيان للمديرية أن فرق الدفاع المدني قد حركت زوارقها في نهر دجلة لسحب المياه بشكل مباشر من وسط النهر لتغذية سيارات الإطفاء، إضافة إلى تحريك جهد (فرع) بغداد الكرخ لإسناد جهد الرصافة المستنفر بكامل قدراته ما عدا الاحتياطي منه لاحتواء النيران في المخازن المحترقة، وانهاء انبعاثاتها الغازية ونواتج الحريق السامة نتيجة احتراق المواد البلاستيكية المؤثرة على حياة المواطنين والملوثة للبيئة .

وأشار البيان إلى فرق الدفاع المدني قد أنشأت ساترا مائيا حاجزا لمنع اتساع ألسنة اللهب إلى المخازن الملاصقة لموقع الحادث .

و طلب الدفاع المدني بفتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق داخل المخزن.

ولاحقا أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأحد، عن اندلاع حريق داخل مخزن تجاري بمنطقة الكرادة وسط العاصمة العراقية.

وقالت المديرية في بيان عاجل إن “20 فرقة من فرقها تشارك بإخماد حادث حريق اندلع داخل مخزن للمواد الاحتياطية ضمن ساحة التحريات في الكرادة وسط العاصمة بغداد”.