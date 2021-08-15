نجاد: مسؤول أمني بالنظام هددني باستهداف عائلتي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

قال الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد، إنه تلقى تهديدات من مسؤول أمني إيراني رفيع المستوى، دون أن يكشف عن تفاصيل هويته، لافتاً إلى أن تلك التهديدات جاءت على خلفية تصريحاته المتعلقة بخطورة سيطرة طالبان على أفغانستان وعن وجود عصابة فاسدة في إيران.

ولفت “نجاد” في فيديو مسجل له، إلى أن المسؤول المذكور قام بالاتصاله به ليخبره عن ضرورة التوقف عن إطلاق مثل تلك التصريحات، وإلا فإن النظام سيضطر للتعامل مع عائلته والمقربين منه وحرسه الشخصي، بهدف الضغط عليه، لافتاً إلى أن حادثة التهديد وقعت منذ أسبوعين من الآن.

يشار إلى أن العلاقة بين “نجاد” والنظام الإيراني قد ساءت بشكل كبير عقب استبعاده من الانتخابات الرئاسية الماضية، حيث هدد بنشر فضائح تمس النظام الإيراني بشكل كامل، دون ان تستثني المرشد الأعلى، “علي خامنئي”، وقد نشر عقبها بالفعل عدة فضائح تحدث فيها عن توغل الموساد الإسرائيلي داخل النظام الإيراني وخسائر الأخير بسبب استهداف منشآت الطاقة الإيرانية، بالإضافة إلى فضح دور النظام الإيراني في دعم طالبان ووصف بعض الجهات الأمنية بأنها عصابة.

إلى جانب ذلك، كشف الرئيس الأسبق عن جانب آخر من المكالمة التي دارت بينه وبين المسؤول، مبيناً أن الأخير أبلغه بأن النظام الإيراني يتعرض لضغوط شديدة جداُ، وأن تلك الضغوط تتطلب من “نجاد” أن يكف عن إطلاق تلك التصريحات.