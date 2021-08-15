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رئيس وزراء ماليزيا يعتزم تقديم استقالته

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين

قال وزير في الحكومة الماليزية، بأن رئيس الوزراء، محي الدين ياسين، سيستقيل يوم غد الاثنين، وفقا لما أفادت به بوابة “ماليزياكيني” الإخبارية.

وأكد الوزير في دائرة رئاسة الحكومة، محمد رضوان محمد يوسف، إن محي الدين ياسين سيقدم استقالته إلى الملك.

وعلت الأصوات المطالبة باستقالة ياسين إثر انتقاد الملك عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه قرار الحكومة إلغاء 6 مراسيم تنفيذية من دون العودة للملك أو استشارة البرلمان، وكانت قد اتخذت استنادا إلى حالة الطوارئ المعلنة منذ يناير/كانون الثاني الماضي حتى الأول من أغسطس/آب الجاري.

وكانرئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين، قد أعلن رفضه تقديم استقالته ردا على سحب أكبر الأحزاب المشاركة في السلطة ثقته في الحكومة، وهو ما يعني برأي كثير من المراقبين استمرار الأزمة السياسية التي تواجهها البلاد منذ أشهر.

وقال محيي الدين ياسين إنه يعتزم طلب التصويت على الثقة في حكومته في الجلسة المقبلة للبرلمان المتوقع انعقادها في سبتمبر/أيلول المقبل.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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