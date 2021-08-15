كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

نقلت رويترز عن مسؤولين أن الولايات المتحدة بدأت إخلاء سفارتها في كابل بأفغانستان.

وقال أحد المسؤولين، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: “لدينا مجموعة صغيرة من الناس تغادر الآن بينما نتحدث، وغالبية الموظفين على استعداد للمغادرة.. والسفارة مستمرة في العمل”.

كان من المتوقع أن يبدأ إجلاء معظم الدبلوماسيين اليوم الأحد وسط استمرار التقدم الخاطف لقوات حركة “طالبان” والذي أوصلهم إلى أبواب كابل خلال أيام معدودة.

في وقت سابق اليوم نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤولين أفغان أن “طالبان” سيطرت على مدينة جلال آباد شرقي البلاد دون قتال صباح الأحد، ما يعني محاصرة قوات الحركة للعاصمة كابل عمليا.