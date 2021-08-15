اخبار العالم

المغرب يسجل 10240 إصابة جديدة بكورونا و110 حالات وفاة

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يسجل 10240 إصابة جديدة بكورونا و110 حالات وفاة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأحد 15 أغسطس 2021

أعلن المغرب امس تسجيل 10 آلاف و240 إصابة جديدة بفيروس و 110 حالات وفاة وتماثل 8529 مريضا للشفاء وذلك خلال الساعات الـ 24 الماضية.

 

وذكرت وزارة الصحة - في النشرة اليومية لنتائج لـ "كوفيد-19" أوردتها وكالة المغرب العربي للأنباء - أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالمغرب ارتفع إلى إلى 752 ألفا و76 حالة منذ الإعلان عن أول إصابة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 657 ألفا و 958 حالة، بنسبة تعاف بلغت 87.5 % بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 10 آلاف و933 .

 

وأوضحت الوزارة أن 16 مليونا و240 ألفا و 404 أشخاص تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس بينما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 11 مليونا و389 ألفا و655 شخصا.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا