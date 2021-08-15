غارة أمريكية تستهدف عناصر طالبان بقندهار

محمد الفلاح - الأحد 15 أغسطس 2021

استهدفت غارة جوية أمريكية، عناصر من حركة طالبان نفذوا هجوما صاروخيا على مطار قندهار بأفغانستان.



وقالت وسائل إعلام، عقب الهجوم الصاروخي تم إجلاء عدد من المسؤولين الأفغان من مطار قندهار للعاصمة كابول.

ومن جانبه، أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن بنشر ما يقرب من 5000 جندي في أفغانستان لتسهيل عملية إجلاء الرعايا بشكل منظم وآمن.

وقال يجب على القوات المسلحة والاستخبارات الحفاظ على اليقظة ضد التهديدات المستقبلية في أفغانستان.

واقتربت الحركة من العاصمة كابول، مع استمرار تقدمهم السريع للسيطرة على المزيد من المدن الكبرى في البلاد، وتراجع الجيش الأفغاني الذي دربته وجهزته الولايات المتحدة والدول الغربية.

وأفادت أنباء بسيطرة طالبان على منطقة تشار آسياب، التي تبعد نحو 11 كيلومترا فقط عن كابول.

وتتزايد المخاوف من أن هجوم طالبان على كابول قد يكون على بُعد أيام فقط، وقال الرئيس غني إنه يجري محادثات مكثفة مع الحلفاء الإقليميين والدوليين.

وفرضت طالبان قواعدها الخاصة في المدن التي سيطرت عليها، وتم إجبار النساء على ارتداء البرقع، كما ورد أن المسلحين قاموا بضرب وجلد الناس لخرقهم القواعد الاجتماعية.

وأكد مسؤولون أن القوات الأمريكية الموجودة الآن في كابول ستكون قادرة على نقل آلاف الأشخاص جوا يوميا.

ومن المقرر أن يصل حوالي 600 جندي بريطاني إلى كابول في نهاية هذا الأسبوع للمساعدة في إجلاء الرعايا البريطانيين.