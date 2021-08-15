في يوم واحد..تونس تبدأ حملة تحصين مليون شاب ضد كورونا

محمد الفلاح - الأحد 15 أغسطس 2021

انطلقت في تونس صباح الأحد، حملة لتطعيم نحو مليون تونسي في الفئة العمرية بين 18 و39 عاما، بهدف التسريع في نسق التلقيح.



وتوافد التونسيون بغزارة منذ الصباح الباكر ليجدوا تنظيما محكما ساهم فيه متطوعون من المجتمع المدني والهلال الأحمر والكشافة التونسية وذلك لتسهيل عملية التطعيم.

تونس تتأهب لتحصين مليون شاب ضد كورونا في يوم واحد

وشرع 402 مركز تلقيح موزعة على جميع المحافظات، في استقبال التونسيين للحصول على التلقيح من نوع "جونسون" و"موديرنا"، في إطار اليوم الأول من عمليات التلقيح المكثف.

وقال الهاشمي الوزير مدير معهد باستور ورئيس الحملة الوطنية للتلقيح إن الهدف من عملية التلقيح المكثف هو تحصين التونسيين تدريجيا من خلال اللقاح داعيا إلى ضرورة التوجه بكثافة نحو مراكز التطعيم.

وأضاف في تصريحات وفقا لـ"العين الإخبارية" أنه كلما ترتفع حصيلة الملقحين ينخفض عدد الوفيات والمرضى وحالات الإنعاش متوقعا انفراج الوضع الوبائي.

كما توقع المكلف بتسيير وزارة الصحة، علي مرابط، انفراج الإجراءات الصحية المتخذة في إطار مكافحة تفشي فيروس كورونا، قريبا، وذلك بالتوازي مع انفراج الوضع الوبائي الجليّ، وخاصة تراجع نسبة الاختبارات الإيجابية إلى 22 بالمائة.

وشدد "مرابط" في كلمة له خلال زيارته لأحد مراكز التلقيح على أن الحديث عن انفراج الوضع الوبائي لا يعني التراجع عن الالتزام بالبروتوكولات الصحية، داعيا إلى مزيد التحلي باليقظة واتخاذ أقصى درجات التوقي من الفيروس، والالتزام بالبروتوكولات الصحية مع مواصلة التسجيل بمنظومة التلقيح.

وتعهدت وزارة النقل بتفعيل خطوط النقل المدرسي المعتادة بكافة الجهات والمرتبطة بمراكز التلقيح المعنية، وذلك في إطار مزيد من التيسير لعملية نقل المواطنين ذهابا وإيابا مجانا من وإلى مراكز التلقيح المحدثة للغرض.