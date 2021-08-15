بفضل الأمطار.. اليونان تُسيطر على الحرائق

13 أغسطس , 2021

أعلن متحدث باسم فرق الإطفاء في اليونان، اليوم الجمعة، أنّه تمت "السيطرة" على الحرائق العنيفة التي دمرت أكثر من 100 ألف هكتار في البلاد منذ نهاية تموز.

المتحدث قال لوكالة الصحافة الفرنسيّة إنّه "منذ أمس لم تعد هناك جبهة نشطة رئيسيّة بل جيوب متناثرة"، بفضل هطول أمطار في مناطق عدة وانخفاض درجات الحرارة.