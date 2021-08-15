13 أغسطس , 2021
أعلن متحدث باسم فرق الإطفاء في اليونان، اليوم الجمعة، أنّه تمت "السيطرة" على الحرائق العنيفة التي دمرت أكثر من 100 ألف هكتار في البلاد منذ نهاية تموز.
المتحدث قال لوكالة الصحافة الفرنسيّة إنّه "منذ أمس لم تعد هناك جبهة نشطة رئيسيّة بل جيوب متناثرة"، بفضل هطول أمطار في مناطق عدة وانخفاض درجات الحرارة.
كانت هذه تفاصيل خبر بفضل الأمطار.. اليونان تُسيطر على الحرائق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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