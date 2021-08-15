آخر احصائيات اصابات ووفيات كورونا في العالم

وأضافت أن "حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس حول العالم بلغت 4 ملايين و354 ألفا و636 حالة وفاة".

يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت أعلى حصيلة إصابات بالفيروس حول العالم حيث بلغ إجمالي عدد المصابين 36 مليونًا و640 ألفًا و481 حالة.

