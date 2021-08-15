انت الان تتابع خبر آخر احصائيات اصابات ووفيات كورونا في العالم والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الاحد، عن حصيلة اصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد حول العالم، حيث اشارت الى ان حصيلة الاصابات ارتفعت إلى 206 ملايين و766 ألفًا و151 حالة.
وأضافت أن "حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس حول العالم بلغت 4 ملايين و354 ألفا و636 حالة وفاة".
يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت أعلى حصيلة إصابات بالفيروس حول العالم حيث بلغ إجمالي عدد المصابين 36 مليونًا و640 ألفًا و481 حالة.
يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت أعلى حصيلة إصابات بالفيروس حول العالم حيث بلغ إجمالي عدد المصابين 36 مليونًا و640 ألفًا و481 حالة.