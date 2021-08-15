بعد أسبوع على زفافها.. إعلامية مصرية تعلن إصابتها بكورونا

وكتبت الخطيب، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "إيجابي كورونا.. بعتذر لكل الأحباء اللي شرفوني يوم عقد قراني وبرجوهم يطمئنوا على صحتهم بالكشف أو العزل المؤقت.. دمتم جميعاً بخير".

واحتفلت الإعلامية ياسمين الخطيب بعقد قرانها، يوم الأحد الماضي، في حفل بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وذلك بحضور عدد من الأهل والأصدقاء، منهم المطرب محمد شاهين.

وتعد زيجة ياسمين الخطيب الرابعة في حياتها، حيث كانت المرة الأولى من المستشار أحمد جلال إبراهيم القاضي، وأنجبت منه طفلين هما أدهم وجلال، لكنهما انفصلا بعد 6 سنوات، والزيجة الثانية كانت من قاضٍ، لكنها لم تكشف عن اسمه أو هويته، واستمر زواجهما 3 سنوات.

وفي وقت سابق، ووفق تصريحات إعلامية لها، أعلنت ياسمين الخطيب زواجها من المخرج خالد يوسف سرًا.

وجاء إعلان ياسمين الخطيب عن زواجها سرا من خالد يوسف، عقب انتشار صورة تجمعهما بعد واقعة الفيديوهات الشهيرة للمخرج، مما دفع ياسمين الخطيب لإعلان طبيعة علاقتها بالمخرج.

وقالت: ”لقد أعلنت انفصالي عن خالد يوسف في آذار مارس 2017، الناس كانت تعلم من الذي كنت متزوجة منه، ولكن الناس تفاجأت بالصورة التي تسربت لي مع خالد يوسف، فكان لا بد أن أوضح طبيعة علاقتي به“.

وأضافت أن زواجها من المخرج خالد يوسف لعنة تطاردها في حياتها، وهي فترة غير معتزة بها، موضحة أن الطلاق حدث قبل تسريب الصورة التي تجمعهما معا، والتي أثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل.