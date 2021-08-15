القبض على احد الارهابيين في الانبار

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاحد، القبض على احد الارهابيين في الرطبة بمحافظة الانبار.

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "استنادا الى معلومات استخبارية دقيقة لاحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع - شعبة استخبارات الفرقة الخامسة- والتي تمكنت من القاء القبض على احد الارهابيين المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب في الرطبة بالانبار".

واضاف البيان، انه "جرى تسليمه لجهة الطلب".