اسعار صرف الدولار في البورصة والاسواق المحلية

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بغداد - ياسين صفوان - سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي، اليوم الاحد، انخفاضا طفيفا مقابل الدينار العراقي في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، بينما استقرت في محال الصيرفة والاسواق.
وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، صباح اليوم 147950 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي، بعد ان سجلت يوم أمس السبت 148000 دينار مقابل 100 دولار.
واستقرت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار عراقي، بينما بلغت أسعار الشراء 147500 دينار لكل 100 دولار امريكي.