هل تدخل طالبان كابول عسكريا؟.. القرار في وقت لاحق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكرت حركة طالبان اليوم الأحد أنها لم تتخذ بعد قرارا بشأن السيطرة على العاصمة الأفغانية، كابول، عسكريا.

وقال المتحدث باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد إنه "سيتم اتخاذ قرار منفصل في وقت لاحق بشأن كابول".



وكان مسلحو حركة طالبان قد سيطروا صباح الأحد على مدينة جلال آباد في شرق أفغانستان، لتُصبح بذلك العاصمة كابول آخر مدينة كبيرة لا تزال تحت سيطرة الحكومة.

وإلى جانب كابول، لا يزال هناك عدد من المدن الصغيرة تحت سيطرة الحكومة، لكنها مشتتة ومعزولة عن العاصمة وليست لديها اهمية استراتيجية كبيرة.



وتعهّد الرئيس الأفغاني أشرف غني في وقت سابق السبت "إعادة تعبئة" القوات الحكومية، فيما تواصل حركة طالبان تقدّمها باتّجاه مشارف كابول، حيث يُبدي سكان مخاوفهم ممّا قد تحمله الأيام المقبلة.

وإزاء تقهقر الجيش الأفغاني، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن السبت رفع عدد القوات المرسلة للمشاركة في إجلاء طاقم السفارة ومدنيين أفغان إلى خمسة آلاف عنصر.

وحذر حركة طالبان الزاحفة إلى كابول من عرقلة هذه المهمة ومتوعدا إياها بـ"رد عسكري أميركي سريع وقوي" إذا ما هاجمت مصالح أمريكية.