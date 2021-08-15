قصف مدفعي تركي لـ8 قرى بريف حلب واعتقال 13 بعفرين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها، 8 قوى بريف حلب، واعتقلت نحو 13 من مدينة عفرين.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن القوات التركية والفصائل الموالية لها، نفذت قصفا مدفعيا استهدف قرى: مرعناز، وكشتعار، وقلعة الشوارغة، والشوارغة، وحرش قرية صوغانكه، وطات مراش، ومحيط قرية الزيارة، وبلدة دير جمال بناحية شيراوا بريف عفرين ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب.



وردت قوات تحرير عفرين على مصادر القصف واستهدفت بقذائف الهاون والمدفعية الثقيلة محيط قرية كيمار ومحيط المشفى الوطني، استهدفت قاعدة عسكرية تركية.

من ناحية أخرى، اعتقلت عناصر من الفصائل الموالية لتركيا، 13 من مدينة عفرين، وطالبت ذوي بعض منهم بفدية مالية 500 دولار أمريكي الإفراط عنهم.

وأشارت تقارير سابقة إلى أن عناصر من الفصائل الموالية لتركيا اعتقلت العشرات من مناطق متفرقة من ريف حلب الشمالي الغربي، وأطلقوا سراح بعضهم بعد دفع مبالغ مالية كبيرة.

واعتادت الفصائل التابعة لتركيا على القتل والاعتقال وفرض إتاوات وسرقة منازل سكان المنطقة ذات الأغلبية الكردية وسط تحذيرات من منظمات حقوقية من سعي تركيا لإجبار الأكراد على مغادرة مناطقهم لإحداث تغيير ديمغرافي.