المغرب يسجل 10240 إصابة جديدة بكورونا و110 حالات وفاة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن المغرب امس تسجيل 10 آلاف و240 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 110 حالات وفاة وتماثل 8529 مريضا للشفاء وذلك خلال الساعات الـ 24 الماضية.



وذكرت وزارة الصحة - في النشرة اليومية لنتائج لـ "كوفيد-19" أوردتها وكالة المغرب العربي للأنباء - أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالمغرب ارتفع إلى إلى 752 ألفا و76 حالة منذ الإعلان عن أول إصابة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 657 ألفا و 958 حالة، بنسبة تعاف بلغت 87.5 % بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 10 آلاف و933 .

وأوضحت الوزارة أن 16 مليونا و240 ألفا و 404 أشخاص تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس بينما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 11 مليونا و389 ألفا و655 شخصا.