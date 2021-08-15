اخبار العالم

المغرب يسجل 10240 إصابة جديدة بكورونا و110 حالات وفاة

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المغرب يسجل 10240 إصابة جديدة بكورونا و110 حالات وفاة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن المغرب امس تسجيل 10 آلاف و240 إصابة جديدة بفيروس و 110 حالات وفاة وتماثل 8529 مريضا للشفاء وذلك خلال الساعات الـ 24 الماضية.

 

وذكرت وزارة الصحة - في النشرة اليومية لنتائج لـ "كوفيد-19" أوردتها وكالة المغرب العربي للأنباء - أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالمغرب ارتفع إلى إلى 752 ألفا و76 حالة منذ الإعلان عن أول إصابة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 657 ألفا و 958 حالة، بنسبة تعاف بلغت 87.5 % بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 10 آلاف و933 .

 

وأوضحت الوزارة أن 16 مليونا و240 ألفا و 404 أشخاص تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس بينما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 11 مليونا و389 ألفا و655 شخصا.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا