شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حكام الامارات يهنئون رئيس باكستان بيوم الاستقلال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 أغسطس 2021

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بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الامارات برقية تهنئة إلى الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.



كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين لرئيس جمهورية باكستان الإسلامية.

وبعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى عمران خان رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية.