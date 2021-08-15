التشيك تقرر إجلاء دبلوماسييها من أفغانستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

انضمت التشيك لقائمة الدول التي قررت إجلاء دبلوماسييها من أفغانستان على خلفية تفاقم الأوضاع الأمنية.



وتتزايد مخاوف البعثات الدبلوماسية في كابول مع تقارير متواصلة عن قرب وصول عناصر طالبان للعاصمة الأفغانية.

واليوم السبت، فرضت "طالبان" قبضتها على مدينة شرانة عاصمة باكتيكا الواقعة شرقي أفغانستان، لتصبح العاصمة الـ21 التي تسقط بيدها.

وتتحدث التقديرات عن سيطرة حركة طالبان على أكثر من نصف عواصم المقاطعات الأفغانية البالغ عددها 34 وأكثر من ثلثي البلاد.

وكان الرئيس الأفغاني أشرف غني قد قال السبت إن أولويات إدارته في ظل موجة الهجوم الكاسح لحركة طالبان هي إعادة حشد القوات الأمنية.

ورغم النجاحات المتتالية لطالبان، إلا أنه قتل 60 عنصرا من الحركة في غارات جوية نفذتها القوات الأفغانية بولاية بلخ.

وولاية بلخ، التي تقع شمال أفغانستان هي الولاية الوحيدة، تحت سيطرة الحكومة الأفغانية، التي يسيطر عليها الآن، المارشال دوستم والزعيم عطا الله محمد نور.