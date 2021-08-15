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مقتل 11 شخصا بعدما جرفتهم المياه أثناء اللعب على شاطئ شرقي الصين

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل 11 شخصا بعدما جرفتهم المياه أثناء اللعب على شاطئ شرقي الصين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن مسؤولون حكوميون صينيون مقتل 11 شخصا بعدما جرفتهم مياه البحر في منطقة قبالة مدينة تشانجتشو بمقاطعة فوجيان بشرقي الصين.

 

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الأحد عن الحكومة المحلية بالمدينة أن الضحايا كانوا من بين 17 شخصا جرفتهم مياه البحر أثناء لعبهم على شاطئ بالقرب من قرية جيانجكو في منطقة تشانجبو في مدينة تشانجتشو بعد ظهر السبت.

 

وأضافت الوكالة أن الناجين الستة أظهروا مؤشرات حيوية مستقرة.

 

وما زالت التحقيقات مستمرة في الحادث.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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