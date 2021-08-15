عاجل.. اعتراض صاروخ باليستي حوثي باتجاه "نجران" السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، الأحد، اعتراض صاروخ باليستي أطلقته مليشيات الحوثي باتجاه نجران.



وأكد التحالف العربي مرارا وتكرارا أن محاولات مليشيات الحوثي العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وتعهد باتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

وتستمر المليشيا الانقلابية في استهداف المدنيين بالسعودية عبر الصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية إدانات عربية ودولية، مؤكدين أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.